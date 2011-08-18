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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 18日 星期四 14:56 BJT

卢西奥与国米续约

意甲国际米兰周三在网站上宣布，中後卫卢西奥与俱乐部续约两年至2014年。卢西奥于2009年7月从拜仁慕尼黑加盟国米。这位魁梧的後卫常常有出人意料的带球推进。加入国米後的首个赛季，帮助球队赢得意甲、意大利杯与欧冠三料冠军。图为今年4月16日卢西奥在意甲一场足球赛中。路透

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