拜登称中美合作对全球经济稳定至关重要

美国副总统拜登在近日访华期间对中国国家副主席习近平表示,全球经济的稳定有赖于美国与中国的配合协作. 他表示: ''我绝对相信,全球经济的稳定很大程度上依赖中美两国的合作.'' 拜登此行旨在重塑对美元的信心, 更重要的是建立信任,而非达成交易.路透