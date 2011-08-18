版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2011年 8月 18日 星期四 15:05 BJT

拜登称中美合作对全球经济稳定至关重要

美国副总统拜登在近日访华期间对中国国家副主席习近平表示,全球经济的稳定有赖于美国与中国的配合协作. 他表示: "我绝对相信,全球经济的稳定很大程度上依赖中美两国的合作." 拜登此行旨在重塑对美元的信心, 更重要的是建立信任,而非达成交易.路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐