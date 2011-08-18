独家：中美或将就联合审计检查展开更多磋商

美国主要审计监管机构--公众公司会计监督委员会的负责人周三表示,今年10月美国监管者可能会与中国同行在华盛顿会谈,共同研究制定对中国会计师事务所进行联合检查的草案. 这将是在美国上市的中资公司爆出一系列会计丑闻之後,双方官员的第二轮高级别会谈. 路透