7月中国房价环比下降城市增多

中国国家统计局周四公布,7月70个大中城市中,房价环比下降城市较上月续增,但同比涨幅继续扩大,显示调控依然面临较大压力. 70个大中城市新建商品住宅价格环比下降有14个,持平的城市有17个.与6月份相比,7月份环比价格下降和持平的城市增加了5个. 路透