苹果和高通等有意购InterDigital--消息

消息人士透露,苹果,诺基亚和高通等多家电信及科技公司,正酝酿竞购专业无线通信科技公司InterDigital. InterDigital即将转让并稳步推进拍卖事宜,尽管该交易在周一受挫,因重要潜在竞购者之一的谷歌达成另一宗交易——斥资125亿美元收购摩托罗拉移动.路透