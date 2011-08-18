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路透中文国际短讯 | 2011年 8月 18日 星期四 15:01 BJT

苹果和高通等有意购InterDigital--消息

消息人士透露,苹果,诺基亚和高通等多家电信及科技公司,正酝酿竞购专业无线通信科技公司InterDigital. InterDigital即将转让并稳步推进拍卖事宜,尽管该交易在周一受挫,因重要潜在竞购者之一的谷歌达成另一宗交易——斥资125亿美元收购摩托罗拉移动.路透

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