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路透中文国际短讯 | 2011年 8月 18日 星期四 14:59 BJT

全美对华出口普遍增长--报告

美中贸易全国委员会在年度报告中指出，去年美国各地对华出口普遍增长，““2010年，美国对华出口增长高达32%，在美国前五大出口目的地中增幅最大。”报告称中国加入世贸组织以来的十年中，美国对华出口增幅高达468%，相比之下其对世界其他地方的同期出口增幅仅为55%。路透

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