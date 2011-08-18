中移动上半年净利增6.3%符合预期

* 上半年净利同比增长6.3%,符合市场预期

* 每月每户收入(ARPU)为70元人民币

* 3G客户累计达3,503万,客户总数逾6.1亿

记者 黄运涛

路透香港8月18日电---全球最大电讯运营商--中国移动(0941.HK)上半年净利同比增长6.3%,符合市场预期.期内公司传统语音业务增长放缓,而增值业务竞争亦加剧.

中移动周四公告显示,其收入占比最大的话音业务收入今年上半年同比增长不足5%.该公司上半年实现净利613亿元人民币;稍早汤森路透综合7位分析师的预估则为598亿元.

"产业融合带来的跨行业竞争,传统通信行业竞争加剧、增长放缓,给本集团发展形成挑战."公告称.

期内,该公司EBITDA(未计利息、税项、折旧及摊销之利润)利润率为49.6%,每股盈利为3.05元人民币,每月每户收入(ARPU)为70元.

随着两家较小的竞争对手--中国联通(0762.HK)和中国电信(0728.HK)相继推出3G(第三代移动通讯)服务争夺客户,中移动利润率持续受压,其EBITDA利润率2010年为49.3%,而2008-09年分别为52.5%和50.7%.

而伴随各种互联网商业模式不断出现,传统的电信行业生态系统亦面临挑战.中移动因而正大力拓展增值业务,包括无线音乐、手机邮箱、游戏、手机支付和手机阅读等业务.

中移动效仿苹果公司(AAPL.O)Apple Store建立的下载和销售综合平台--移动应用商场(Mobile Market)用户增长迅速.截至今年6月底,Mobile Market注册客户达8,600万户.

分析师普遍认为,中移动3G网络质素不及对手,及欠缺iPhone这样的明星手机,令其面临着高端客户持续流失的压力.此前,市场一直传言称,中国移动将于年内开始销售iPhone,但一直未获中移动官方证实.

以用户计,中移动是全球最大的移动运营商,占中国市场约七成份额.截止6月底,中国移动客户总数超过6.1亿户,其中3G客户达3,503万户.

中移动午盘初段下跌0.93%,至74.90港元,大盘?生指数则跌0.68%.(完)

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--审校 张喜良

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