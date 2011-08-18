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路透中文国际短讯 | 2011年 8月 18日 星期四 15:08 BJT

戈尔巴乔夫呼吁更换俄罗斯领导层

前苏联总统戈尔巴乔夫周三称，俄罗斯需要更换新领导与自由选举，才能防止国家倒退。当被问及谁应该是俄罗斯下任总统，80?高龄的戈老表示：“我们需要变更最高领导层，当时之下我们必须突破惯性。我们需要自由选举……人们必须感觉到有些方面自己可以当家作主。”路透

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