银监会官员称要通过合理引导使规范的民间借贷“阳光化”

路透北京8月18日电---针对银行信贷调控下民间借贷活跃的现象,中国银监会完善小企业金融服务办公室副主任张小松周五表示,要积极推进利率市场化,完善管理制度,通过合理引导使规范的民间借贷"阳光化".

张小松在参加中国政府网在线访谈时称,要加强对社会融资总量的监测和调控,对民间借贷的总量、利率、投向等,要动态跟踪把握,做到心中有数.同时通过合理引导,及时预警和有效防范"乱集资"和"高利贷"的潜在风险,按照"新非公经济36条"的明确原则方向,积极引导更多的民间借贷资金合规投向实体经济.

他坦言,如果光靠银行贷款满足中小企业融资需求是很困难的,应该通过直接融资等多种渠道,多方面拓宽融资来源.今年上半年民间借贷比较活跃,一定程度上缓解了部分中小企业的融资困难,对中小企业的发展,是有积极作用的.

"但是有一些担保机构、典当行、寄售行、网络借贷平台等受利益驱使,超范围经营,或者违规开展'高利贷'业务,不仅增加了中小企业的融资成本,而且潜藏着不可忽视的金融风险."

他并称,要及时制定和修改完善符合我国民间借贷特点的相关法规制度,促进民间借贷向法制化、规范化的方向发展.同时要加强金融知识和舆论的正面宣传,增强民众的金融风险防范意识.借用股市的一句话就是,"民间借贷有风险,高息借贷要谨慎".

证券时报上周报导引述中国银监会主席刘明康一份发言稿称,目前沿海地区约有3万亿元人民币的银行贷款并未实际流向用款企业,而是流入利率更高的民间借贷市场.

截至2011年6月末,金融机构中小企业人民币贷款馀额(含票据贴现)20.1万亿元,同比增长18.2%.其中,小企业贷款馀额9.7万亿元,同比增长25.9%,比各项贷款平均增速高9个百分点;小企业贷款累计新增8659亿元.(完)

--发稿 张胜男; 审校 黄凯

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