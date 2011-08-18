全年黄金需求仍将增加--WGC

路透伦敦8月18日电---世界黄金协会(WGC)周四称,尽管第二季需求下滑,但2011年全年黄金需求料仍增加,因亚洲买家增持,且对欧美债务问题的担忧,提振避险买气.

该会在黄金需求趋势季报中称,市场强势的迹象仍主要体现在印度和中国,欧美的金币、金条、黄金珠宝以及黄金上市交易基金(ETF)的买盘皆下降.

WGC指出,4-6月整体黄金需求较上年同期下降17%至919.8吨,因投资需求大幅下降,抵销珠宝买盘的升势.

对黄金ETF的买兴下降尤其突出,从2010年的极高水准骤跌82%至51.7吨.WGC投资部门的执行董事Marcus Grubb称,有迹象显示情势已然反转.

"受欧元区主权债务问题影响,第三季的投资数据必然强劲,"他说,"我们知道7月和8月ETF的持金吨数触及纪录新高,而珠宝需求第二季表现强劲後,似未大幅减缓...目前来看,需求强势很难抵挡."

第二季ETF、金币和金条的总体投资需求下降逾三分之一,尽管主要在亚洲买家的推动下,金币和金条购买量增加了9%.印度和中国的强劲买盘,也协助推动第二季全球珠宝消费量增长6%.

印度的黄金买入量增加17%至139.8吨,占全球黄金珠宝需求的近三分之一.第二季金价回落,刺激了买家兴趣;现货金在5月跌落2%和6月下跌2.2%.

WGC并称,由于消费者购买力提高,刺激黄金销售,中国黄金需求亦增长16%.中国市场的主要交易品种为24K黄金,该品种通常太软无法用于珠宝首饰,表明很多黄金被买作投资之用.

"总体来看,他们占黄金需求的比例超过50%...因此这表明无需一个热络的投资季,就会让黄金走出一波强劲的季度行情."

浏览与WGC的专访,请点击:(link.reuters.com/hah33s)

查看WGC研究图表,请点击:(link.reuters.com/byh33s)

**全球金市呈现冰火两重天**

但珠宝需求的复苏具有地域特征.受日本3月大地震馀波影响,该国珠宝首饰消费量下降14%.

主要西方市场的珠宝购买量也在萎缩,美国需求减少8%;历来按价值计全球最大黄金珠宝出口国--意大利也出现购买量下滑15%的疲软态势.

"很难看到有什麽因素会改变西方珠宝市场的买兴下滑趋势,"Grubb称."通常顾客得变得更加有钱,才能带动珠宝买兴."

西欧和美国的金条和金币需求也下降,降幅分别达48%和31%.

各大央行连续第二季担纲黄金的净买家,他们共计买入69.4吨黄金.近期买入黄金的官方买家包括墨西哥、泰国、韩国和俄罗斯等国的央行.

央行从黄金净卖家到净买家的角色转换,将黄金总供应量压低了4%,至1,058.7吨,尽管黄金产量增加了7%.含金废料销量也减少了3%.

Grubb对路透表示,"回收含金废料的价格弹性似乎在改变."

"正常情况下,金价高企时能看到很多含金废料返回市场,但第二季含金废料回收非常迟滞,迄今看来,也没有很多含金废料返回市场."(完)

--编译 李富强/肖群英/白云;审校 龚芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。