全年黄金需求仍将增加--WGC

日本内阁官房长官称希望特朗普理解日本的贸易议题
路透东京2月8日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三表示，当美国与日本领导人本周会面时，希望特朗普政府更好地理解日本贸易议题，并认识到贸易对美国经济的贡献。
路透伦敦8月18日电---世界黄金协会(WGC)周四称,尽管第二季需求下滑,但2011年全年黄金需求料仍增加,因亚洲买家增持,且对欧美债务问题的担忧,提振避险买气.
该会在黄金需求趋势季报中称,市场强势的迹象仍主要体现在印度和中国,欧美的金币、金条、黄金珠宝以及黄金上市交易基金(ETF)的买盘皆下降.
WGC指出,4-6月整体黄金需求较上年同期下降17%至919.8吨,因投资需求大幅下降,抵销珠宝买盘的升势.
对黄金ETF的买兴下降尤其突出,从2010年的极高水准骤跌82%至51.7吨.WGC投资部门的执行董事Marcus Grubb称,有迹象显示情势已然反转.
"受欧元区主权债务问题影响,第三季的投资数据必然强劲,"他说,"我们知道7月和8月ETF的持金吨数触及纪录新高,而珠宝需求第二季表现强劲後,似未大幅减缓...目前来看,需求强势很难抵挡."
第二季ETF、金币和金条的总体投资需求下降逾三分之一,尽管主要在亚洲买家的推动下,金币和金条购买量增加了9%.印度和中国的强劲买盘,也协助推动第二季全球珠宝消费量增长6%.
印度的黄金买入量增加17%至139.8吨,占全球黄金珠宝需求的近三分之一.第二季金价回落,刺激了买家兴趣;现货金在5月跌落2%和6月下跌2.2%.
WGC并称,由于消费者购买力提高,刺激黄金销售,中国黄金需求亦增长16%.中国市场的主要交易品种为24K黄金,该品种通常太软无法用于珠宝首饰,表明很多黄金被买作投资之用.
"总体来看,他们占黄金需求的比例超过50%...因此这表明无需一个热络的投资季,就会让黄金走出一波强劲的季度行情."
浏览与WGC的专访,请点击:(link.reuters.com/hah33s)
查看WGC研究图表,请点击:(link.reuters.com/byh33s)
**全球金市呈现冰火两重天**
但珠宝需求的复苏具有地域特征.受日本3月大地震馀波影响,该国珠宝首饰消费量下降14%.
主要西方市场的珠宝购买量也在萎缩,美国需求减少8%;历来按价值计全球最大黄金珠宝出口国--意大利也出现购买量下滑15%的疲软态势.
"很难看到有什麽因素会改变西方珠宝市场的买兴下滑趋势,"Grubb称."通常顾客得变得更加有钱,才能带动珠宝买兴."
西欧和美国的金条和金币需求也下降,降幅分别达48%和31%.
各大央行连续第二季担纲黄金的净买家,他们共计买入69.4吨黄金.近期买入黄金的官方买家包括墨西哥、泰国、韩国和俄罗斯等国的央行.
央行从黄金净卖家到净买家的角色转换,将黄金总供应量压低了4%,至1,058.7吨,尽管黄金产量增加了7%.含金废料销量也减少了3%.
Grubb对路透表示,"回收含金废料的价格弹性似乎在改变."
"正常情况下,金价高企时能看到很多含金废料返回市场,但第二季含金废料回收非常迟滞,迄今看来,也没有很多含金废料返回市场."(完)
--编译 李富强/肖群英/白云;审校 龚芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京2月8日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三表示，当美国与日本领导人本周会面时，希望特朗普政府更好地理解日本贸易议题，并认识到贸易对美国经济的贡献。
路透2月7日 - 路透调查显示，加元近期强劲的涨势将于未来几个月逐步消退，因加拿大维持利率稳定与美国升息之间的落差扩大，料抵销油价上涨之利。石油为加国主要出口品。
路透伦敦2月7日 - 过去几天出炉的德国工业数据不仅让人感到意外，乍一看还令人困惑。 首先，12月工业订单较前月增长5.4%，远高于上升0.5%的一致预估，而且高于路透调查中的所有预估值。 其次，12月工业生产较前月下降3.0%，降幅远超下降0.3%的一致预估，且比路透调查中的所有预估值都低。 这两个数据的表现分歧图表：http://bit.ly/2lf0Qfs 那么，这意味着什么？可以看看它们各自和什么相关。 简言之，德国2016年第四季经济增长可能不像一些分析师预期的那么强劲。 大多数分析师认为，德国第四季经济增长0.5%左右。但工业生产数据显示情况可能并非如此。 根据汤森路透数据，过去10年，月度工业生产与其所在季度国内生产总值(GDP)的相关系数高达0.868。 换言之，工业生产数据差劲通常意味着GDP表现欠佳。