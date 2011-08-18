正研究进一步扩大中小企业信贷资产证券化实施方案--人行官员

路透北京8月18日电---中小企业"融资难"一直备受关注.中国人民银行金融市场司副司长吴显亭周四称,国务院日前已批准信贷资产证券化继续扩大试点,央行正积极研究进一步扩大中小企业信贷资产证券化的实施方案.

他在接受政府网就中小企业金融服务问题采访时称,为支持中小企业融资需求,中国将稳步开展中小企业信贷资产证券化试点.

此前2008年10月,央行批准浙商银行在银行间债券市场成功发行6.96亿元中小企业信贷资产支持证券,虽然数量不大,但趟开了一条新路.

吴显亭并称,央行将加强和证监会等相关部门的配合和协作,积极支持符合条件的中小企业通过创业板、中小企业板以及场外的股份代办转让系统,有效拓宽融资渠道.

"我们要进一步加快直接融资服务中小企业的工作,如果光靠银行贷款是很困难的."他称.

他强调,中国加快发展银行间债券市场,指导银行间市场交易商协会先後推出短期融资券、中期票据、中小企业集合票据等一系列的创新产品,对中小企业发行债务融资工具提供绿色通道.

吴显亭表示,今年上半年中小企业生产和生存状况总体正常,没有出现个别媒体报导的大范围、趋势性的中小企业破产倒闭问题.(完)

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--发稿 李文科;审校 乔艳红

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