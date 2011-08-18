负利率：投资者保障资产安全的代价

记者 Natsuko Waki; 编译 洪曦/王丽鑫

路透伦敦8月17日电---如果你只关心在眼下全球资本市场动荡的时期收回所有投资,那麽你可能需要为得到这个特殊待遇支付对价--或者换个方式,接受负利率.

避险资产的空间越来越小,正迫使投资者接受把现金以负利率方式存放在担保托管账户里,或者把资产保留在被认为是极安全的某类市场上.

负名义利率通常发生在中央银行指标利率处于低位、交易对家间信用状况差距扩大以及极度避险的背景下,投资者将现金存在银行需要支付保管费用.

随着美国成为最新失去AAA主权债信评级的国家,投资者对主权债信评级质量的疑问,连同其对欧洲银行体系的担心已令资本流入相对安全的储蓄账户,远离了货币市场--传统意义是各类投资者规避风险的场所.

纽约银行(BK.N)本月成为首个向大客户的大额存款收取费用的保管银行,实际上就是对其施加了负利率.

过去一周,由于寻求避险的资金流入,瑞士和新加坡的短期存款利率和货币利率均转为负.

"这是一种未知的情况.当对AAA级主权债信评级的信心受到冲击,人们就会准备为确保绝对安全掏钱."Rothschild Wealth Management & Trust英国资产组合主管Rupert Howard称.

"对于那些现金充裕的银行,很难去处理(这些现金).你必须找到一个交易对家,但对家很少."

某些存款账享有绝对安全的保障.在美国,由信托或保管银行持有的非付息存款,在2012年底前由政府完全担保.

货币市场存款账户则不包括在该临时性保险范围内.而25万美元以上的普通账户也无法得到担保.

对于银行来说,大型机构存款的流入会带来问题,因为银行无法使用这部分资金,故只会增加其债务,进而削弱资产负债表,并且可能会提高银行向政府支付的存款保险费用.

第二季度中,全球最大的两家托管银行-纽约银行和道富银行(STT.N)公布,其托管的资产呈现两位数的百分比涨幅.这大部分要归功于存款明显增长.

**负利率的世界**

对此类资产的需求上升,至少部分反映出货币市场基金吸引力的下降.它们对仍然脆弱的银行的曝险,以及市场对其"每股资产净值(NAV)再次跌破1美元"的担心,都是拖累.在2008/2009危机期间,一些大型基金的每股NAV就曾跌破了1美元.

尽管最近一周货币市场基金看到资金流入,但它们管理的资产总值已在下降.据美国投资公司协会(ICI),机构货币市场基金资产从一个月前的1.766万亿(兆)美元降至1.678万亿美元,今年以来减少1,740亿美元.

"流入托管银行的存款反映出美国货币市场资金的流出,是因美国债务上限谈判以及欧元区危机而起,"摩根大通在致客户的一份报告中称.

据理柏(Lipper)数据,欧洲注册的货币市场基金总值在今年上半年减少550亿欧元,至1.05万亿欧元.

新加坡和瑞士也获得了一波避险资金流入,推动这两国货币利率降至负值.

在新加坡,以互换利率(SOR)衡量的六个月银行间利率上周低见负0.99258%.从三个月到九个月的SOR均呈现负值.

在瑞士,避险资金流入一度推动三个月存款利率降至负值.欧洲瑞郎利率期货目前暗示负利率最晚将持续到2012年6月.

如果政策利率保持低位,且投资者没有发现更有吸引力的替代品,他们将盯住提供负利率的资产.不过长期来讲,他们可能通过购买资产寻求回报.

瑞士和瑞典等国央行也以负的名义利率作为鼓励投资,促进经济增长的政策工具.海外储户押注的是汇率升值,因而他们通常做好接受负利率的准备.

"只要瑞郎仍被看作强势货币,负利率在经济角度上可能就说得通,尤其是全球主要货币不确定性加剧之际,"花旗在致客户的一份报告中称.

"不过,若瑞郎升值趋势某时终止,负利率可能将开始变成痛苦."(完)

--译文审校 王洋/艾茂林

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