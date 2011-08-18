18日盘後分析：大盘二次探底概率加大

经过连续的缩量震荡後，今日A股市场重心明显下移，沪综指接连失守2600点、10日均线支撑，日K线呈现三连阴之势，至此2473点以来的超跌反弹结束。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经过连续的缩量震荡後，今日A股市场重心明显下移，沪综指接连失守2600点、10日均线支撑，日K线呈现三连阴之势，至此2473点以来的超跌反弹结束。

继昨日收出缩量十字星後，今日沪深两市股指呈现震荡下挫走势，地产、煤炭等权重股成为打压股指的主要力量，虽然盘中多方一度组织反攻，但是无奈在市场回升过程中量能无法有效配合，最终导致多方无功而返，尾盘沪综指最终报收于2559.47点，下跌1.61%。

昨日的文章中笔者提到，短期内大盘将面临方向的选择，今日股指在缩量十字星後选择震荡下行，究其原因有以下几点：

首先，市场连续缩量显示当前市场仍处于弱势格局中，利好消息的出现都无法有效激发资金的进场热情，虽然盘中不乏结构性个股机会，但是赚钱效应的减弱使得大盘缺少能聚集人气的热点板块，这从近几日“一盘散沙”的盘面就可以看出。

以创业板个股为例，创业板个股近几日走势明显不振，不仅令市场人气大伤，同时也反映出游资对未来的谨慎态度。稳定市场重心固然需要权重股的支持，但是市场赚钱效应提升则更多的需要题材股的炒作。

其次，虽然资金面最紧张的阶段已过去，但短期内还难出现宽松局面，资金利率高位徘徊或将成常态。加息的声音悄然升温，同时有消息称新三板试点扩容方案经修订完善後，已在近期再度上报，这对本已捉襟见肘的A股资金面形成了较大压力。

最後，市场对利好反应冷漠，相反对利空则有放大趋势。虽然有内地与香港资本市场双向开放启幕和国务院拓宽基本养老保险基金投资渠道两利好，但市场反应相对冷淡，在国内经济前景和调控政策不明朗以及指数上方压力较大的背景下，主力没有借利好冒然上攻而是选择主动退守蓄势，对後市行情的发展起到积极作用。

从技术层面分析，自本次技术反弹以来，股指短短几个交易日最大涨幅将近200点，短线积累了较多的获利盘，同时2600--2650点一带套牢筹码分布较为集中，这使得股指上行阻力较前期明显增大；目前大盘正处于一个政策以及数据的真空期，在这个时候技术层面的压力就显得较为突出了。

因此，笔者认为，短期内大盘反复震荡整固不仅能够有效化解上档压力，同时在上攻时机的耐心选择将有利于後市行情的发展。

操作上，明日是股指期货交割日，也恰逢周五，周末效应将会影响市场走势，投资者仍应谨慎应对。（完）

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