朝鲜食品短缺 金正日出海度假--报载

路透首尔8月18日电---据报导，越来越多的朝鲜百姓面临食品短缺困境，而该国最高领导人金正日却乘坐其豪华游艇出海。

韩联社周四援引一名消息人士的话称，金正日正在其位于东海岸的一栋别墅度假。

报导并未透露游艇具体型号，但卫星图像以前曾显示，金正日乘坐的是一艘大型邮轮。

金正日生活奢华人尽皆知，尽管国际社会制裁朝鲜，禁止向其出售奢侈品， 以就其核项目向朝鲜施压。

专家称，金正日向执政精英赠予大量贵重礼物，以赢得其忠心，从而保证大权在握。许多奢侈品据信来自中国。

朝鲜一直存在食品短缺问题，但今年由于天气恶劣，形势尤为严峻。

欧盟和救援机构已对朝鲜救助请求作出回应，但美国和韩国拒绝提供支援，称他们质疑食品会发给最困难的人。（完）

编译：黎黎 发稿：程芳

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