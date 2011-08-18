未现大范围中小企业倒闭--人行官员

* 上半年无大范围趋势性中小企业倒闭

* 中小企业贷款总量在增加

* 央行正研究扩大中小企业信贷资产证券化实施方案

* 将积极推进利率市场化支持中小企业发展

路透北京8月18日电---针对媒体有关中小企业因贷款无门而"扎堆"倒闭的报导,中国央行官员周四予以否认,并表示央行正研究扩大中小企业信贷资产证券化实施方案,努力推进金融创新以拓宽中小企业融资渠道.

"今年上半年中小企业生产和生存状况总体正常,没有出现个别媒体报导的大范围、趋势性的中小企业破产倒闭问题,"他说.

从广东、浙江等代表性地区工商局对企业倒闭数量统计来看,和往年相比也没有特别明显的数量变化."从企业数量变化来看,现在企业的困难状况也没有2008年、2009年金融危机时那麽严重,"他说.

吴显亭指出,在今年稳健货币政策环境下,金融机构对中小企业信贷的总量没有减弱,反而是加强.今年1-6月末,全部金融机构中小企业人民币贷款馀额为20.1万亿元人民币,比年初增加1.59万亿元,同比增长18.2%.

数据显示,中小企业贷款馀额占全部企业贷款馀额的比重比2008年、2009年和2010年末分别高3.7个、2.5个和0.6个百分点;大型、中型、小型企业贷款新增额占全部企业贷款新增额的比例大体上是三三开.

吴显亭称,从根本来讲,中国解决目前中小企业生产经营困难还是要依靠经济结构的调整和加快经济发展方式转变.

而银监会完善小企业金融服务办公室副主任张小松周四在同一访谈中亦称,其在调查中也发现,融资难不是小企业当前面临的首要问题.调查显示,小企业面临的困难前四位分别是:原材料的上涨、劳动力成本上升、融资成本上升、出口汇率上浮.

针对银行信贷调控下民间借贷活跃的现象,张小松并表示,要积极推进利率市场化,完善管理制度,通过合理引导使规范的民间借贷"阳光化".

**加快金融创新,拓宽中小企业融资渠道**

吴显亭表示,央行将通过积极推进利率市场化来支持中小企业的发展,并通过加强信贷政策的宏观指导,鼓励金融机构加大对符合条件的中小企业的信贷投放,还将积极支持发展中小金融机构.

"中小企业融资完全靠贷款肯定很难完全满足需求,应该通过直接融资等多种渠道,多方面拓宽融资来源."他称.

他表示,国务院日前已批准信贷资产证券化继续扩大试点,央行正积极研究进一步扩大中小企业信贷资产证券化的实施方案.

此前2008年10月,央行批准浙商银行在银行间债券市场成功发行6.96亿元中小企业信贷资产支持证券,虽然数量不大,但趟开了一条新路.

吴显亭并称,央行将加强和证监会等相关部门的配合和协作,积极支持符合条件的中小企业通过创业板、中小企业板以及场外的股份代办转让系统,有效拓宽融资渠道.

此外,中国加快发展银行间债券市场,指导银行间市场交易商协会先後推出短期融资券、中期票据、中小企业集合票据等一系列的创新产品,对中小企业发行债务融资工具提供绿色通道.

他提到,央行大力推进企业征信体系和融资担保体系建设,为中小企业更方便、快捷地获得贷款提供有效的基础支持,还专门建立了中小企业专项信贷统计制度,积极加强跨部门政策协调.(完)

更多细节,请点选政府网网站(www.gov.cn/zxft/ft215/)

--发稿 李文科;审校 乔艳红

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