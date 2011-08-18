可口可乐2012-2014年间将在华投资40亿美元--新华

人民日报：对外储数字变化无须过于敏感 规模够用更值得关注
路透北京2月8日 - 针对中国1月外储规模失守三万亿美元的整数关口，人民日报周三发布热点聚焦报导称，对外储数字变化无须过于敏感，关注重点不应简单落在数字变化或所谓“整数关口”上，规模够用更值得关注。
路透北京8月18日电---新华社周四援引美国可口可乐公司(KO.N)首席执行官穆泰康的话称,可口可乐将在2012-2014年间在中国投资40亿美元.可口可乐是全球最大的软饮料生产商.
穆泰康在接受新华社采访时表示,这些投资将主要用于扩充公司产品和包装,以扩张其生产和分销体系.此外投资也将涉及冷饮设备.
新华社称,这项投资计划独立于可口可乐早先宣布的2009-2011年在华投资20亿美元的计划之外,项目完成时後者的总投资规模提高到了30亿美元.
对于仍在讨论的在上海证交所国际板上市的问题,穆泰康称若有机会,将对此感兴趣.
"如果能够(在上海)上市,将是一件互利的事情,"他说,"不仅从资本的角度来看这是一件好事,从更紧密地融入中国来看也是如此."(完)
--编译 王洋;审校 隋芬/丁琦
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