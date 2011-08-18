发改委处罚中信银行等三家银行违规收费

路透北京8月18日电---针对银行违规收费现象,中国发改委分别向中信银行(601998.SS)(0998.HK)、兴业银行(601166.SS)和中国邮政储蓄银行三家总行开出罚单,以惩戒这三家银行擅自推迟取消人民币个人账户密码挂失费时间的行为.

其中,中信银行总行和兴业银行总行被罚款200万元人民币,中国邮政储蓄银行总行被罚款180万元.

"实施严厉的行政处罚,目的在于提醒各银行业金融机构必须不折不扣地执行国家的政策法规,不得以任何理由擅自推迟执行监管部门的文件规定."发改委称.

今年3月份,中国银监会、中国人民银行、国家发展改革委联合下发《关于银行业金融机构免除部分服务收费的通知》,要求银行业金融机构自7月1日起免除人民币个人账户的11类34项服务收费.

发改委称,7月中下旬发改委在暗访和检查中发现,一些网点仍存在违规继续收取国家明令取消的人民币个人账户密码挂失费的行为.

发改委要求,7月1日至5日违规收取的人民币个人账户密码挂失费,需全额退还给客户;对于7月6日後仍在收取人民币个人账户密码挂失费的,除依法责令退还外,要处以违规收费金额5倍的罚款.(完)

--发稿 苏丹; 审校 沈燕/杨淑祯

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