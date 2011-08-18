中国新隐形战机引发俄方相助猜测

研究显示特朗普签署的入境禁令影响赴美国旅行需求
研究公司ForwardKeys基于对全球主要航班预订系统数据的分析指出，预订未来三个月入境美国航班的数量同比增加2.3%。
路透莫斯科8月18日电（记者 Thomas Grove）---中国一架新型战斗机和俄罗斯一飞机原型之间的相似性引发猜测，即俄罗斯或暗中帮助中国与世界军事大国竞争。
今年1月美国国防部长盖茨访华期间，中国试飞了第五代歼-20战斗机，专家称，其原型可能是俄罗斯米高扬（Mikoyan）1.44隐形战斗机，但该机型从未投产。
与俄罗斯国防业关系密切的一名高层消息人士称，两款机型相似表明，米高扬机型技术或已被传给中国武器设计者。
这名不愿具名的消息人士说：“他们看似接触到了......米高扬相关文件，在投标制造隐形飞机时国防部放弃了该机型。”
他表示，尚不清楚这一技术转让是否合法。
中国国防部拒绝对此发表评论。俄罗斯联合飞机公司（United Aircraft Corporation）否认与中国进行过技术或设计转让。该公司负责米高扬飞机的生产。（完）
编译：黎黎 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
研究公司ForwardKeys基于对全球主要航班预订系统数据的分析指出，预订未来三个月入境美国航班的数量同比增加2.3%。
路透华盛顿2月7日 - 美国众议院议长莱恩(Paul Ryan)周二表示，取代前总统奥巴马医改法案的立法程序将在今年完成。此番言论旨在消除外界对共和党正在放弃有关尽快撤销奥巴马医保(Obamacare)这一竞选承诺的看法。
路透伦敦2月7日 - 英国政府周二表示，若议会否决磋商达成的脱欧协议条款，政府将不会寻求进一步与欧盟谈判。官员挫败了赋予议员对最后退欧协议有更多发言权的努力。