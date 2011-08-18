中移动称与苹果就iPhone销售曾进行多次会议

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透香港8月18日电---全球最大电讯运营商--中国移动(0941.HK)董事长王建宙周四称,公司曾与苹果公司(AAPL.O)CEO(执行长)乔布斯就iPhone手机销售开过好几次会议.
此前,市场一直传言称,中国移动将于年内开始销售iPhone,但一直未获中移动官方证实.
王建宙在业绩发布後的新闻会上并透露,目前中移动共有744万的iPhone用户.
另外,他表示,中移动此前对浦发银行(600000.SS)的收购,为公司带来了约3%的利润贡献.
中国移动今年上半年净利同比增长6.3%,符合市场预期.期内公司传统语音业务增长放缓,而增值业务竞争亦加剧.
--记者 黄运涛; 审校 张喜良
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