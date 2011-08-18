诺基亚执行长提醒Android手机商提高警惕

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透赫尔辛基8月17日电---诺基亚NOK1V.HE首席执行官埃洛普（Stephen Elop）周三称，谷歌(GOOG.O)收购摩托罗拉移动(MMI.N)，使用谷歌Android软件的手机商应对此感到担忧。
诺基亚与微软(MSFT.O)联手开发手机软件，而三星电子、宏达电(2498.TW)和摩托罗拉则押注Android。
但谷歌斥资125亿美元收购摩托罗拉移动令一些分析师担忧，摩托罗拉是否会因此获得特别优待。埃洛普表示，这些担忧或许有道理。
埃洛普在赫尔辛基一场研讨会上称：“如果我碰巧是Android手机制造商或运营商，或者是相关投资者，我会拿起电话，打给谷歌高管，说‘我看到危险迹象’。”
至于诺基亚，埃洛普似乎暗示，谷歌之举印证了诺基亚与微软结盟的逻辑。
“我的第一反应明显是，第三个生态系统的重要性，我们2月11日宣布的合作的重要性，这比以往任何时候都更清楚。”
他还称，诺基亚2月与微软结盟後，迄今已有2.5万至3万个应用程序交付。（完）
编译：黎黎 发稿：程芳
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