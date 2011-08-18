华中六省市进入今夏第三轮用电高峰期--新华

人民日报：对外储数字变化无须过于敏感 规模够用更值得关注
路透北京2月8日 - 针对中国1月外储规模失守三万亿美元的整数关口，人民日报周三发布热点聚焦报导称，对外储数字变化无须过于敏感，关注重点不应简单落在数字变化或所谓“整数关口”上，规模够用更值得关注。
路透北京8月18日电---中国夏季"电荒"随着高温天气延续而继续.新华社周四报导称,湖北、湖南等华中六省市进入今夏第三轮用电高峰期.
新华社报导称,在经历了6月底、7月底的两轮用电高峰期後,随着8月中下旬持续高温晴热来袭,华中电网管辖的湖北、湖南、江西、 河南、四川和重庆等六省市正步入第三轮用电高峰期.
报导称,多省市的用电大负荷高同时率推动了华中电网用电负荷在8月15日、16日连创新高,全网最大用电负荷达1.246亿千瓦,最大日用电量达27.12亿千瓦时,较去年全网最大用电负荷增加近1,300万千瓦.
为此,华中电网公司一方面向国家电力调度通信中心汇报,安排三峡最大增发200万千瓦,另一方面开展省间电能资源互济,并充分利用河南气温逐渐下降、电力资源略有盈馀的情况,筹措该省电力资源支援网内正处于高温大负荷的有关省份.
今年上半年"电荒"提前到来,导致对电荒影响工业生产的担忧加剧.中国6月和7月的工业增加值同比增速分别为15.1%和14.0%.
为缓解部分地区电力供应紧张,中国已自6月1日起,上调15个省市工商业、农业用电价,幅度约为3%,为自2009年以来的首次提价.(完)
--发稿 张胜男; 审校 杨淑祯
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