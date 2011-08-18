人行不会针对负利率频繁调基准利率--研究员

路透北京8月18日电---中国人民银行金融研究所研究员常黎日前表示,无论是根据央行的货币政策目标,还是根据利率的市场化改革方向,中国央行都不可能专门针对负利率而频繁调整基准利率.

常黎在央行主办的《中国金融》杂志上撰文称,"与其说央行要关注负利率,不如说央行本质上要关注通货膨胀,并且稳定公众的通胀预期.

中国国家统计局此前公布,7月CPI同比涨6.5%,创37个月新高,当月CPI环比则上涨0.5%.中国宏观调控将难言放松,调利率抗通胀仍是市场共识.

今年以来,中国央行已三次加息,六次上调存款准备金率.目前一年期存款基准利率为3.50%,大型金融机构存款准备金率达到21.5%的历史高位.(完)

--发稿 赵红梅; 审校 黄凯

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