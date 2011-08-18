* 美国经济数据燃点衰退忧虑

* 交易商称,市场传闻瑞士央行干预外汇远期市场

* 最近一周美联储通过给外国央行的互换额外向瑞士央行提供美元流动性

路透纽约8月18日电---美元和日圆周四全线上涨,因美国经济走弱的迹象及对欧洲的银行在欧元区债务敞口的担忧驱使投资者纷纷涌入避险货币.

一波低迷的经济数据及忧虑欧元区问题令金融市场走势震荡,全球股市急跌,现货金及公债上扬,投资者担心美国经济可能再陷衰退.

"的确,目前市场难以摆脱因全球经济成长忧虑,货币和财政政策选择有限以及欧洲债务危机持续所导致的不确定性的影响,"富国汇市策略师Vassili Serebriakov说.

纽约尾盘,欧元兑美元下跌0.6%,报1.4338美元.

"瑞郎没有跟随避险货币的上扬趋势,因市场担心瑞士央行将有新举措抑压瑞郎升势," Serebriakov说.

美元兑瑞郎升0.3%,报0.7932瑞郎,但欧元兑瑞郎下跌0.3%,至1.1376瑞郎.

市场传闻瑞士央行干预外汇远期市场,消息令欧元和美元最初上升.瑞士央行拒绝置评.

交易商称,通过在外汇远期市场而不是现货市场卖出瑞郎,瑞士央行寻求进一步压低持有瑞郎的回报,令瑞郎对潜在投资者的吸引力下降.

"瑞士央行的渐进式干预策略令瑞士央行保留部分抑制瑞郎升势工具.这一策略造成瑞郎走势震荡,尽管瑞郎作为传统的避险货币在极度厌恶风险时期仍然受到青睐,"Brown Brothers Harriman说.

纽约联邦储备银行表示,最近一周FED通过给外国央行的互换额度向瑞士央行提供了2亿美元的流动性.

数据显示费城联储8月制造业指数下跌至约两年半最低,消息打压市场人气.

"今天费城联储制造业数据出炉真不是时候,因市场交投更多是基于情绪,而非价值,"管理这逾2,500亿美元资产的Standard Life Investments的汇市投资总监Ken Dickson说.

Dickson认为,全球经济不会如许多人所预期的那样滑向衰退."我们认为全球经济成长将会疲软,特别是在发达国家,但我们不认为全球经济将迈向双底衰退或长期衰退."

他说,中长期Standard Life仍然看多美元和英镑,两者都因该国的财政赤字成为焦点而表现挣扎.

"市场已将美元和英镑推向估值过低的水准,市场在这些货币的头寸也非常低,"Dickson说.

在海外交易时段,华尔街日报报导称,美联储要求欧洲最大的银行的美国分支提供更多信息,消息也降低风险意愿.稍後纽约联邦储备银行总裁表示,美联储对待外国银行和美国的银行态度一致.

美元兑日圆持平在76.58日圆,距离今年3月触及的76.25日圆纪录低位不远.

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 1.4330 1.4423 -0.64 +7.12 1.3377

美元/日圆 76.57 76.59 -0.03 -5.64 81.15

欧元/日圆 109.71 110.46 -0.68 +0.99 108.63

美元/瑞郎 0.7935 0.7905 +0.38 -15.00 0.9335

英镑/美元 1.6516 1.6542 -0.16 +5.88 1.5599

美元/加元 0.9899 0.9801 +1.00 -0.68 0.9967

澳元/美元 1.0385 1.0539 -1.46 +1.78 1.0203

欧元/瑞郎 1.1373 1.1405 -0.28 -8.93 1.2488

欧元/英镑 0.8673 0.8720 -0.54 +1.18 0.8572

新西兰元/美元 0.8215 0.8371 -1.86 +5.44 0.7791

美元/挪威克朗 5.4656 5.3900 +1.40 -6.12 5.8218

欧元/挪威克朗 7.8301 7.7761 +0.69 +0.52 7.7895

美元/瑞典克朗 6.4415 6.3297 +1.77 -4.00 6.7098

欧元/瑞典克朗 9.2306 9.1313 +1.09 +2.78 8.9809

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)