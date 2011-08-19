欧洲银行股暴跌 美联储称对欧美银行一视同仁

* 华尔街日报称,美联储更密切关注欧洲银行业

* 一家银行周三从欧洲央行借入美元

* 欧洲银行股收盘暴跌6.6%

路透伦敦/纽约8月18日电---美国联邦储备委员会(美联储)一位高级决策者周四表示,美联储对外国银行与美国同业一视同仁.此前有报导称美联储对深陷欧洲债务危机的欧洲银行状况加紧监测.

对银行融资的担忧,拖累欧洲银行股周四暴跌,延续过去两周的大幅跌势.欧洲主要银行股指数重挫6.7%.

华尔街日报(WSJ)稍早报导称,纽约联邦储备银行正要求欧洲银行业提供更多信息,以诠释他们是否拥有可靠渠道来筹集在美国日常运营所需的资金.

纽约联储总裁杜德利回应华尔街日报文章时称,美联储"一直在监测银行状况",并对美国和欧洲银行"完全一视同仁".

杜德利周四对新泽西州商业领袖说道,"这是标准的操作程序,例行公事.我们并没有过多的关注外资银行.对待海外银行和美系银行完全是一碗水端平."

美国规模达2.5万亿美元的货币市场基金向银行提供短期美元融资,其在近几个月来已自欧元区撤出,因担心该区内的债务危机失控.

再加上银行间拆放款的减少,已导致最近一个月欧元区银行美元融资成本增加了两倍.一家银行被迫于周三向欧洲央行借入美元.

一消息人士称,纽约州金融服务部门对外资银行在美国的运营操作几乎每日进行检视更新.该部门目前谢绝置评.

美联储上周公布的数据显示,外国银行的美国分支10年来首度向其海外机构净借入美元,实为一个戏剧性转变.

一欧系银行的人士称,危机导致对欧洲银行在美运作的监督从紧,不过这是当地监管者的通常反应.

这位人士表示,鉴于资金干涸的速度,美国监管机构担心银行对短期趸售资金的过度依赖,并忧虑在危机中资金可能会迅速从海外分支流回母集团.

一家欧元区银行周三从欧洲央行借入5亿美元,利率远高于银行可在公开市场获得美元的水准.这是自2月23日以来银行首度动用央行授信.

法国的银行对美元短期资金的曝险最大,获得美元流动性的渠道特别值得关注.据花旗预计,法国巴黎银行((BNPP.PA)(BNPP.PA)短期借款为940亿美元,法国兴业银行(SOGN.PA)短期借款560亿美元.

欧洲股市周四大幅下挫,银行股领跌,之前美国公布的经济数据疲弱.(完)