美国地区制造业萎缩且成屋销售下滑 浇熄经济复苏期望

* 大西洋沿岸中部各州的制造业活动下滑

* 一周初请失业金人数较前周增加9,000人,四周平均值下降

* 7月CPI上升0.5%,核心CPI升0.2%

* 7月成屋销售下滑3.5%

路透华盛顿8月18日电---美国大西洋沿岸中部地区的制造业活动在8月降至近两年半低点,而7月成屋销售也意外下滑,为经济增长迅速恢复的希望泼上一盆冷水.

周四出炉的其他数据亦表明经济面临一些通胀压力,这可能令美国联邦储备理事会(美联储,FED)在决定是否进一步放宽货币政策以刺激经济时更加犹豫不决.

投资者认为极度疲弱的地区制造业数据说明经济复苏停顿,并拖累全球股市下挫.不过分析师告诫称,不要过于看重该份调查,因其是在金融市场极度动荡时期进行的.

美国费城联邦储备银行8月制造业指数大跌至负30.7,为2009年3月以来最低水平,7月为正3.2.指数低于零说明该地区制造业萎缩.

"看待该数据我们应持怀疑态度,"Unicredit Research首席美国分析师Harm Bandholz表示,"我认为8月或9月经济不会完全停滞.这也是数据说明的情况."

其他分析师也表示赞同.甚至费城联储似乎也在淡化指数的跌势,称"本月调查的收集期为8月8-16日,正值国内外金融市场异常高度波动的一周."

此外,调查的前瞻性指标显示,新订单、船运和就业未来六个月会有所增长.分析师原预计,8月制造业动指数为正3.7.

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**近期数据表现不一**

制造业报告疲弱,及围绕欧洲银行业的忧虑冲击美股股市.标准普尔500指数下挫4%.美国公债价格因避险资金流入而上扬,美元全线持坚.

投资者信心亦受压,因摩根士丹利下调全球经济增长预估,并称美国和其欧元区主要出口夥伴"逼近衰退的险境".

本月工厂活动急剧减少和零售销售及工业生产数据大相迳庭,分析师表示,费城联邦储备银行的调查通常落後于全国性的制造业.

"迄今拿到的第三季情况的硬数据明显偏强,及时的初请失业金人数数据则并未暗示经济急剧走弱,"巴克莱资本美国资深分析师Peter Newland表示.

上周初请失业金人数增加9,000人至40.8万人,但四周均值则降至四个月低位,这显示基本劳动市场趋势有所改善.

纽约联邦储备银行总裁杜德利并不认为经济正滑向衰退.

"风险有点升高,但我认为仍然预期经济将复苏.我们预期..经济成长将比上半年好很多,"他表示.

但复苏的障碍重重.7月成屋销售下降3.5%,年率为467万户,为八个月来最低.分析师预期为增至490万户.

房市一直受到待售房产供应过剩的拖累,房价大跌也让美国人改为租赁方式,使得潜在通胀压力升高.

7月消费者物价指数(CPI)较前月升0.5%,6月为下滑0.2%.上月消费者物价指数的半数升幅是受经季节调整的汽油价格推动.

扣除食品和能源的CPI上升0.2%,6月为增长0.3%.核心CPI的某些分项显示上升,分析师称这对于美联储来说可能是个麻烦.

美联储上周承诺近零利率政策将至少持续至2013年中期,以支持经济成长,并称中期通胀前景仍温和.

"核心通胀率在高位,可能令美联储感到头疼,因为美联储的立场偏向于为经济成长提供更多支撑,"摩根大通分析师Michael Feroli表示.

"如果经济成长仍然不振,那麽核心通胀率再不降,可能减缓美联储推出进一步货币刺激政策的步伐."(完)