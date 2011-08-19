美国地区制造业萎缩且成屋销售下滑 浇熄经济复苏期望

《路透早报》--2月6日
美国1月就业岗位增幅远超预期，但薪资增长情况令人失望。美国劳工部周五称，1月非农就业岗位增加22.7万个，为四个月来最大增幅。但失业率上升0.1个百分点至4.8%，薪资仅微升了3美分，表明劳动力市场仍有一些闲置。路透调查的经济学家预计，上月新增就业岗位17.5万个，失业率为4.7%。商务部发布的另外一份报告显示，12月工厂订单增加1.3%，付运量跳升2.2%，为六年来最大升幅。
* 大西洋沿岸中部各州的制造业活动下滑
* 一周初请失业金人数较前周增加9,000人,四周平均值下降
* 7月CPI上升0.5%,核心CPI升0.2%
* 7月成屋销售下滑3.5%
路透华盛顿8月18日电---美国大西洋沿岸中部地区的制造业活动在8月降至近两年半低点,而7月成屋销售也意外下滑,为经济增长迅速恢复的希望泼上一盆冷水.
周四出炉的其他数据亦表明经济面临一些通胀压力,这可能令美国联邦储备理事会(美联储,FED)在决定是否进一步放宽货币政策以刺激经济时更加犹豫不决.
投资者认为极度疲弱的地区制造业数据说明经济复苏停顿,并拖累全球股市下挫.不过分析师告诫称,不要过于看重该份调查,因其是在金融市场极度动荡时期进行的.
美国费城联邦储备银行8月制造业指数大跌至负30.7,为2009年3月以来最低水平,7月为正3.2.指数低于零说明该地区制造业萎缩.
"看待该数据我们应持怀疑态度,"Unicredit Research首席美国分析师Harm Bandholz表示,"我认为8月或9月经济不会完全停滞.这也是数据说明的情况."
其他分析师也表示赞同.甚至费城联储似乎也在淡化指数的跌势,称"本月调查的收集期为8月8-16日,正值国内外金融市场异常高度波动的一周."
此外,调查的前瞻性指标显示,新订单、船运和就业未来六个月会有所增长.分析师原预计,8月制造业动指数为正3.7.
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**近期数据表现不一**
制造业报告疲弱,及围绕欧洲银行业的忧虑冲击美股股市.标准普尔500指数下挫4%.美国公债价格因避险资金流入而上扬,美元全线持坚.
投资者信心亦受压,因摩根士丹利下调全球经济增长预估,并称美国和其欧元区主要出口夥伴"逼近衰退的险境".
本月工厂活动急剧减少和零售销售及工业生产数据大相迳庭,分析师表示,费城联邦储备银行的调查通常落後于全国性的制造业.
"迄今拿到的第三季情况的硬数据明显偏强,及时的初请失业金人数数据则并未暗示经济急剧走弱,"巴克莱资本美国资深分析师Peter Newland表示.
上周初请失业金人数增加9,000人至40.8万人,但四周均值则降至四个月低位,这显示基本劳动市场趋势有所改善.
纽约联邦储备银行总裁杜德利并不认为经济正滑向衰退.
"风险有点升高,但我认为仍然预期经济将复苏.我们预期..经济成长将比上半年好很多,"他表示.
但复苏的障碍重重.7月成屋销售下降3.5%,年率为467万户,为八个月来最低.分析师预期为增至490万户.
房市一直受到待售房产供应过剩的拖累,房价大跌也让美国人改为租赁方式,使得潜在通胀压力升高.
7月消费者物价指数(CPI)较前月升0.5%,6月为下滑0.2%.上月消费者物价指数的半数升幅是受经季节调整的汽油价格推动.
扣除食品和能源的CPI上升0.2%,6月为增长0.3%.核心CPI的某些分项显示上升,分析师称这对于美联储来说可能是个麻烦.
美联储上周承诺近零利率政策将至少持续至2013年中期,以支持经济成长,并称中期通胀前景仍温和.
"核心通胀率在高位,可能令美联储感到头疼,因为美联储的立场偏向于为经济成长提供更多支撑,"摩根大通分析师Michael Feroli表示.
"如果经济成长仍然不振,那麽核心通胀率再不降,可能减缓美联储推出进一步货币刺激政策的步伐."(完)
--编译/审校 徐文焰/王翔琼/戴素萍/李爽/张荻
美国1月就业岗位增幅远超预期，但薪资增长情况令人失望。美国劳工部周五称，1月非农就业岗位增加22.7万个，为四个月来最大增幅。但失业率上升0.1个百分点至4.8%，薪资仅微升了3美分，表明劳动力市场仍有一些闲置。路透调查的经济学家预计，上月新增就业岗位17.5万个，失业率为4.7%。商务部发布的另外一份报告显示，12月工厂订单增加1.3%，付运量跳升2.2%，为六年来最大升幅。
即便在美元升值的拖累下，第四季财报多数好于华尔街预期，帮助缓冲投资者面对的部分不确定性，包括美国新总统的政策。标准普尔500指数周线小幅上涨。
路透伦敦2月3日 - 全球经济在今年有了好的开始。美国继续稳步前进，中国增速高于预期，英国弱化了退欧公投的负面影响。就连总是表现落后的欧元区，也有亮丽数据。