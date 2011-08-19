美国对朝提供洪灾援助 但不含食品

韩国确认一乳牛场出现口蹄疫 称疫情不大可能扩散
韩国农业、食品与农村事务部(Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)在声明中称，报恩郡一乳牛场已发现此疫情，该乳牛场位于首尔东南约170公里处(105.63英里)。该乳牛场已将其195只乳牛尽数宰杀以控制疫情。
路透华盛顿8月18日电（记者 Andrew Quinn）---美国国务院周四称，美国已向朝鲜提供最多90万美元的紧急洪灾援助，但对朝鲜人道主义食品援助请求尚未作出决定。
美国国务院发言人纽兰德（Victoria Nuland）称，美国提供的援助可能包括塑料薄膜、帐篷等其它物品，美朝外交人士正在联合国纽约总部探讨细节。
她表示：“我们向朝鲜提供了90万美元洪灾援助。项目正在进行中，我们将利用纽约渠道，以确保如果我们推进项目，提供的援助将满足朝鲜人民的切实需要，并会被妥善使用。”
纽兰德称，洪灾援助不包括食品，朝鲜食品援助请求将被单独考虑。联合国今年稍早发布报告称，因朝鲜粮食收成不佳，其国内有数百万人处于饥饿状态。
纽兰德称：“（朝鲜）食品援助请求仍在接受美国政府内审，是单独考虑之事。”
美国官员一再强调，救援决定不受政治因素影响，而此前，韩国、朝鲜和美国之间外交活动频繁。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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