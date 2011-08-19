奥巴马和欧盟呼吁阿萨德下台

路透安曼8月18日电（记者 Khaled Oweis）---美国与欧盟领导人周四呼吁叙利亚总统阿萨德下台，同时美国总统奥巴马指责阿萨德“虐待和屠杀”叙利亚人民。

这代表着国际社会措辞的剧烈激化，此前主要国家只是敦促阿萨德推动改革，而非辞职。

国际社会没有威胁采取类似对利比亚领导人卡扎菲的西方军事行动，阿萨德与反对者持续了五个月的冲突仍在街头僵持不下。

奥巴马把信心放在了制裁而非武力上，他下令冻结叙利亚政府在美资产，禁止美国人在叙利亚投资或经营，禁止美国进口叙利亚石油产品。

奥巴马说道：“叙利亚的未来必须由叙利亚人民来决定，但总统巴沙尔・阿萨德是个障碍。他的对话与改革倡议空洞不实，他监禁、虐待并屠杀自己的人民。”

与之相呼应，欧盟外交事务高级代表阿什顿（Catherine Ashton）亦呼吁阿萨德下台，称欧洲准备扩大对叙利亚的制裁。

在联合国，英国、法国、葡萄牙与德国表示他们将开始拟定一项针对叙利亚的安理会制裁决议草案。

英国驻联合国副大使帕勒姆（Philip Parham）告诉记者：“我们认为，现在是安理会采取进一步行动的时候了。”（完）

编译：张敏 发稿：

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。