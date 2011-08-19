19日盘前分析：多重因素导致反弹结束

受央行加息的预期影响，昨日A股市场人气遭遇重创，沪深股指双双破位下行，其中沪综指一连击破2600点整数关口并失守5日、10日均线，在通胀前景并不明朗，政策进入观察期的背景下，大盘或将维持弱震荡格局。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受央行加息的预期影响，昨日A股市场人气遭遇重创，沪深股指双双破位下行，其中沪综指一连击破2600点整数关口并失守5日、10日均线，在通胀前景并不明朗，政策进入观察期的背景下，大盘或将维持弱震荡格局。

本周央行的公开市场操作频频成为市场关注焦点。1年期央票发行利率16日意外跳升。3年期央票18日在时隔三周之後重启发行，3月期、3年期央票发行利率双双上涨。

分析人士认为，从本周公开市场操作看，央行货币政策仍保持紧缩基调，在通胀压力居高不下之际，加息预期渐浓，再次提高法定存款准备金率概率下降。

从外围市场看，欧洲债务危机阴云不散，欧美股市再遭重创。因瑞典金融监管机构要求各银行为欧元区债务危机恶化做好准备，银行股纷纷大幅下跌，英德法股市主要股指盘中跌幅均超过4%，同时美国股市也大幅低开，三大股指盘中跌幅均超4%，由于市场避险情绪高涨，美国10年期国债收益率跌近2.03%的历史低点。

笔者认为，国际经济局势的不明朗，令A股市场面对的外部不确定性陡然急升，A股能否独善其身，还有待进一步观察。

总的来说，昨日的下跌意味着本次技术反弹反弹结束了，还存在二次探底的可能。未来存在很多黑天鹅事件的可能性，造成市场还在犹豫，短期内很难出现趋势性上涨。

消息面，国家副主席习近平18日上午在人民大会堂同美国副总统拜登举行会谈。习近平就进一步发展中美合作夥伴关系提出4点建议。第一，牢牢把握中美合作夥伴关系大方向不动摇。第二，深化全面互利的中美经济夥伴关系。近期，国际金融市场动荡加剧、全球经济增长面临严峻挑战，中美作为全球最大的两个经济体，有责任加强宏观经济政策协调，共同提振市场信心，并通过二十国集团等机制改善全球经济治理，促进世界经济稳健复苏。第三，尊重彼此的核心利益是确保中美关系健康稳定发展的关键。第四，进一步加强中美全球夥伴合作。（完）

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