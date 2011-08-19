中国股市盘前看点--8月19日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标

**宏观经济及政策面**

--对外经济贸易大学金融学院院长丁志杰认为,人民币走强不是简单的单边升值,随着汇率调整到位,人民币汇率将呈现双向波动,市场供求关系和机制发挥基础性作用.对于市场关注的对美元汇率,如果美元贬值在国际外汇市场上出现反转,也不排除人民币对其贬值的可能.

**重点行业和公司**

--交通银行(3328.HK)(601328.SS)上半年净利同比增长三成,不过基于银行资本补充的压力,该行连续三年的中期分红政策未能延续.但公司同时强调,年内不会安排外部融资计划.

--因"瘦肉精"事件冲击、成本上升及盈利水平下降等综合因素的影响,双汇发展(000895.SZ)中期业绩显示,营业收入下降6.65%,净利润7,597.95万元人民币,大幅下降84.85%.

--中国重工(601989.SS)中报,上半年共实现营业收入284.85亿元,同比增长227.56%;实现净利润33.04亿元,同比增长314.55%.

**海外动向**

--美国股市周四重挫,受累于对美国重陷衰退的担忧与日俱增,三大指数跌幅均超过3%,投资者原本希望已结束的大幅震荡走势再度重现.对欧洲的银行体质的担忧再度重燃.道琼工业指数重挫419.63点,或3.68%,报10,990.58,盘中一度下跌多达528点.

**关键点位**

--沪综指下探前期低位2,438点.(完)