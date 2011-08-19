中国股市盘前看点--8月19日

中国阿里巴巴集团澳新总部开幕 欲从全球需求升温中获益
路透悉尼2月4日 - 中国电商巨头阿里巴巴集团设在墨尔本的澳新总部周六开幕。这是该公司首次在该区域进行业务扩张，希望可从全球对澳新商品的需求升温中获益。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标
**宏观经济及政策面**
--对外经济贸易大学金融学院院长丁志杰认为,人民币走强不是简单的单边升值,随着汇率调整到位,人民币汇率将呈现双向波动,市场供求关系和机制发挥基础性作用.对于市场关注的对美元汇率,如果美元贬值在国际外汇市场上出现反转,也不排除人民币对其贬值的可能.
**重点行业和公司**
--交通银行(3328.HK)(601328.SS)上半年净利同比增长三成,不过基于银行资本补充的压力,该行连续三年的中期分红政策未能延续.但公司同时强调,年内不会安排外部融资计划.
--因"瘦肉精"事件冲击、成本上升及盈利水平下降等综合因素的影响,双汇发展(000895.SZ)中期业绩显示,营业收入下降6.65%,净利润7,597.95万元人民币,大幅下降84.85%.
--中国重工(601989.SS)中报,上半年共实现营业收入284.85亿元,同比增长227.56%;实现净利润33.04亿元,同比增长314.55%.
**海外动向**
--美国股市周四重挫,受累于对美国重陷衰退的担忧与日俱增,三大指数跌幅均超过3%,投资者原本希望已结束的大幅震荡走势再度重现.对欧洲的银行体质的担忧再度重燃.道琼工业指数重挫419.63点,或3.68%,报10,990.58,盘中一度下跌多达528点.
**关键点位**
--沪综指下探前期低位2,438点.(完)
--整理 冉莹; 审校 林高丽
路透悉尼2月4日 - 中国电商巨头阿里巴巴集团设在墨尔本的澳新总部周六开幕。这是该公司首次在该区域进行业务扩张，希望可从全球对澳新商品的需求升温中获益。
香港，2017年2月6日—收紧资本管控能否阻止持续不断的资本外流、缓和人民币的贬值压力？还是会带来新的问题？标普全球评级2月2日发布题为“中国资本管控相关风险”的报告，表示这是中国在2017年面临的一个疑问。
路透北京2月6日 - 根据中国国有资产管理委员会划定的公司制改制时间表，预计今年内全面完成国有企业公司制改制，将深入推进央企公司制股份制和混合所有制改制，积极探索集团层面股权多元化改革，在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐。