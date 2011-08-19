法国前总理参与利比亚冲突双方谈判--报导

韩国确认一乳牛场出现口蹄疫 称疫情不大可能扩散
韩国农业、食品与农村事务部(Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)在声明中称，报恩郡一乳牛场已发现此疫情，该乳牛场位于首尔东南约170公里处(105.63英里)。该乳牛场已将其195只乳牛尽数宰杀以控制疫情。
路透巴黎8月18日电---法国一家报纸周四报导，法国前总理多米尼克・德维尔潘（Dominique de Villepin）在突尼斯与利比亚反抗力量和卡扎菲的代表会面，探讨结束利比亚国内冲突。
德维尔潘似乎有意参加2012年法国大选，是总统萨科齐的竞争对手。他也是法国政府外第二位寻找途径结束利比亚冲突的法国人，之前一位是知名学者列维（Bernard-Henri Levy）。
法国《巴黎人》日报报导称，德维尔潘在突尼斯吉尔巴岛上，与利比亚冲突双方会面。
德维尔潘对该报表示：“我确实是在那里，但我不会进一步表态，因为这会影响对话成功机率与效果。”他并补充说对话“极其艰难”。
法国外交部拒绝置评，称此为“法国知名人士海外私人行程。”（完）
编译：张敏 发稿：王燕焜
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