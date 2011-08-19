卡拉奇暴力事件致至少39人死亡

韩国确认一乳牛场出现口蹄疫 称疫情不大可能扩散
韩国农业、食品与农村事务部(Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)在声明中称，报恩郡一乳牛场已发现此疫情，该乳牛场位于首尔东南约170公里处(105.63英里)。该乳牛场已将其195只乳牛尽数宰杀以控制疫情。
路透卡拉奇8月18日电(记者 Faisal Aziz)---巴基斯坦卡拉奇周四发生新一轮暴力事件，官员称两天来至少有39人死于帮派争斗和政治纷争，其中有些人是被折磨致死。
周三在卡拉奇勒亚利(Lyari)和周边爆发冲突，这里向来是帮派争斗焦点，也是执政党--人民党的重要据点。
冲突随後蔓延至附近地区，不过其它地区商铺仍营业，公共交通也未中断。
一名警官称：“起初遇难的多数是死于勒亚利和周边地区犯罪团伙之间的争斗。”
“但後来暴力活动扩散，现在是帮派争斗与政治暴力混杂。”
高级警官Saud Mirza告诉路透，周三和周四分别有17人和22人身亡。其中包括一名人民党前议员周三在路边餐厅遭不明枪手射杀。(完)
编译：黎黎 发稿：朱淑珍
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