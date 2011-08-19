惠普正考虑放弃PC业务

2009年8月4日在日内瓦拍到的惠普欧洲公司前的公司标志。 REUTERS/Denis Balibouse

* 退出PC业务,展开大刀阔斧的整顿

* 选项中包括剥离PC业务,拟收购Autonomy

* 股票恢复交易後继续下滑

路透旧金山/纽约8月18日电---美国惠普(HPQ.N)正在考虑进行重大调整,将个人电脑(PC)业务剥离为独立公司,并计划斥资117亿美元买入英国软件公司AutonomyAUTN.L,从而将业务重点放在迅速增长的科技领域.

惠普还计划停止WebOS电话以及TouchPad平板电脑业务,凸显出该公司核心业务面临的困境.惠普在6月刚刚推出TouchPad平板电脑,但未能点燃消费者的购买热情.

惠普为公布上述消息,不得不提前一小时公布第三季财报.该公司还大幅调降全年营收与获利预估,打击其股价重挫6%至52周低点,并在盘後交易中继续挫跌7%至27.50美元.

在全球经济增长与科技支出前景转黯的同时,外界要求公司执行长阿波泰克尔(Leo Apotheker)带领公司加快成长的压力也与日俱增.与其他PC厂商一样,惠普面对着苹果(AAPL.O)凭借iPhones和iPads大举吞噬PC市场份额,也在苦思对策.

这是本周传出的第二宗科技企业大规模并购消息,显示出这些企业力求转变,以占据有利地位顺应消费者需求的重大变化.谷歌(GOOG.O)周一宣布,将以125亿美元买下移动设备生产商摩托罗拉移动(MMI.N),令这家网络搜索和移动软件公司首次得以踏足制造业领域.

此次并购交易规模在惠普历史上排名第三,而该公司有可能放弃PC市场,不禁令人想起IBM(IBM.N)当年的巨大转变.

惠普"在说'我希望像IBM那样'.他们撤出PC业务,并更加专注于软件领域."FBN证券分析师Shelby Seyrafi称.

"PC行业由于成长缓慢,因此面临着非常大的挑战.像惠普这样拿不出极富竞争力的平板电脑的公司,就只能沦为苹果iPad及其平板电脑产品扩张版图下的牺牲品.因此他们很难保住市场份额."

收购云搜索软件专业公司Autonomy,是阿波泰克尔上任并推动公司展开革新以来,向软件与科技服务领域迈进的最大胆一步.不过分析师称,该交易可能吸引来竞争者.

数月来市场人士就一直在猜测,惠普对保留增长乏力和利润率仅为个位数的PC业务可能不再热心.

消息人士在6月对路透表示,美国私人直接投资公司黑石集团(BX.N)、Kohlberg Kravis Roberts [KKR.UL],以及TPG Capital [TPG.UL]都希望惠普能够分拆,并出售部分部门.其认为,惠普这家全球最大电脑厂商及科技巨擘的杂务太多.

"惠普正在认清全球已经体认到的事实,从消费者的角度来看,硬件已不再是高成长性的业务,"YCMNET Advisors执行长Michael Yoshikami表示."其不再是赚钱的地方.这与新执行长的看法一致,他们希望更多的服务及更多的业务导向."

**大刀阔斧整顿**

分拆PC事业将是惠普自1999年以来最大的整顿,当年该公司分拆其测量和零组件事业,组成安捷伦科技(A.N).

惠普2001年则收购竞争对手康柏,奠定了其日後成为PC产业霸主的基础.

惠普其他在考虑内的选项还有透过分拆或其他交易方式,将PC事业独立成另一家公司,如此美国股东可望不用缴税.惠普预估该过程将在12-18个月内完成.

曾担任过欧洲软件巨头SAP AG(SAPG.DE)执行长的阿波泰克尔一直备受期待,寄望其能够带动公司规模相对较小、但获利颇丰的软件部门扩张,其中包括通过大举并购等方式.

Autonomy称,惠普对其全面摊薄後的股本估价为70.9亿英镑(117亿美元).宝洁(Procter & Gamble,宝硷)(PG.N)(PG.N)是Autonomy的大型企业客户之一,利用其软件搜索并整理电子邮件等未经结构化的数据.

"惠普的这笔收购计划,是使业务重心重新侧重于软件的举动之一,"Olivetree Securities公司科技、媒体和通信业策略师Tim Daniels表示."目前客户并不认为在累计数据方面有问题,但问题在于将其结构化.现在网页上有80%的数据没有结构化,包括音频、图片、电子邮件等."

**停止TOUCHPAD业务?**

惠普旗下Personal Systems Group业务也包括智能手机、平板电脑和WebOS操作系统等,该部门营收约为410亿美元,但获利仅占13%.

惠普决定停止TouchPad业务,是因为需求疲弱.在由iPad主导的竞争市场,其7月推出TouchPad後仅一个月便降价100美元.WebOS则是其去年以12亿美元收购Palm的产物.

放眼将来,惠普预计其未来营收将进一步承压,并连续第三季调降全年财测.

惠普目前预计其全年营收介于1,272亿至1,276亿美元之间,低于此前1,290亿至1,300亿美元的预估;并还将其每股盈馀(EPS)预估由之前的至少4.27美元调降至3.59-3.70区间.

巴克莱资本国际和Perella Weinberg为惠普提供咨询服务,Qatalyst Partners、高盛、花旗、美林、瑞银和摩根大通担任Autonomy的顾问.(完)