沪综指开盘跌1.56%

中国阿里巴巴集团澳新总部开幕 欲从全球需求升温中获益
路透悉尼2月4日 - 中国电商巨头阿里巴巴集团设在墨尔本的澳新总部周六开幕。这是该公司首次在该区域进行业务扩张，希望可从全球对澳新商品的需求升温中获益。
路透北京8月19日电---中国股市沪综指周五开盘下跌1.56%,受隔夜欧美股市重挫打击.
沪综指开盘报2,519.645点,挫39.827点,或1.56%.昨日该股在地产股领跌下收低1.6%.
隔夜美国股市重挫,三大指数跌幅均超过3%,投资者原本希望已结束的大幅震荡走势再度重现.对欧洲的银行体质及美国重陷衰退的担忧重燃.道琼工业指数重挫419.63点,或3.68%,报10,990.58,盘中一度下跌多达528点.[.NCN]
欧洲股市则录得逾两年半来最大单日跌幅,银行股下挫6.7%,从年初迄今累计大跌29.8%.泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收挫4.8%,报925.19点,录得2009年3月来最大单日跌幅.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 林高丽
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