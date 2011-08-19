日本或解除福岛和宫城牛肉出货禁令

韩国确认一乳牛场出现口蹄疫 称疫情不大可能扩散
韩国农业、食品与农村事务部(Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)在声明中称，报恩郡一乳牛场已发现此疫情，该乳牛场位于首尔东南约170公里处(105.63英里)。该乳牛场已将其195只乳牛尽数宰杀以控制疫情。
路透东京8月18日电---日本共同社周四称，日本最早或于周五解除对福岛县和宫城县牛肉出货禁令。
日本上月发现畜牛食用过含放射性铯的稻草饲料，随後禁止上述两县的牛肉出货。
共同社称，由于福岛县和宫城县提交了牛肉质检方案，并采取措施处理核污染稻草，日本政府可能将解除上述禁令。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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韩国农业、食品与农村事务部(Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)在声明中称，报恩郡一乳牛场已发现此疫情，该乳牛场位于首尔东南约170公里处(105.63英里)。该乳牛场已将其195只乳牛尽数宰杀以控制疫情。
曾誓言要对伊朗采取更激进政策的特朗普，对伊朗13名个人和12家实体实施制裁。而在伊朗试射弹道导弹后，两天前特朗普政府已将伊朗列为“关注”对象。
路透华盛顿/佛罗里达州棕榈滩2月4日 - 美国总统特朗普日前发布一项禁令，禁止七个穆斯林国家公民进入美国后，遭一名法官下令解除，美国司法部周六晚间提起上诉。特朗普表示，司法部将会赢得上诉。