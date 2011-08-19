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时事要闻 | 2011年 8月 19日 星期五 09:44 BJT

日本或解除福岛和宫城牛肉出货禁令

路透东京8月18日电---日本共同社周四称，日本最早或于周五解除对福岛县和宫城县牛肉出货禁令。

日本上月发现畜牛食用过含放射性铯的稻草饲料，随後禁止上述两县的牛肉出货。

共同社称，由于福岛县和宫城县提交了牛肉质检方案，并采取措施处理核污染稻草，日本政府可能将解除上述禁令。（完）

编译：黎黎　发稿：王燕焜

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