俄罗斯将推塑料平板电脑 抗衡iPad

路透莫斯科8月18日电---俄罗斯纳米技术集团(Rosnano)计划明年起量产价格低廉的塑料材质平板电脑，称将与苹果(AAPL.O)的iPad抗衡。

这家国有企业的总裁丘拜斯(Anatoly Chubais)向总理普京表示，这款电脑价格约420美元，远低于最便宜版本iPad的670美元。

他打趣道：“这款平板电脑重量更轻，不用玻璃，就连屏幕都不用玻璃。就算学生想用平板电脑互殴，都不会受伤。”

这款电脑将采用塑料或有机电子技术，而非硅导体。

从电视画面看，丘拜斯向普京展示的电脑，长30厘米宽20厘米，外形与iPad相似，但比iPad大。

丘拜斯称，这款电脑预装学校教科书和教育内容，将先在一些学校试用一年，而後批量生产。(完)

编译：朱淑珍 发稿：王燕昆

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