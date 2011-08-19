俄罗斯将推塑料平板电脑 抗衡iPad

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透莫斯科8月18日电---俄罗斯纳米技术集团(Rosnano)计划明年起量产价格低廉的塑料材质平板电脑，称将与苹果(AAPL.O)的iPad抗衡。
这家国有企业的总裁丘拜斯(Anatoly Chubais)向总理普京表示，这款电脑价格约420美元，远低于最便宜版本iPad的670美元。
他打趣道：“这款平板电脑重量更轻，不用玻璃，就连屏幕都不用玻璃。就算学生想用平板电脑互殴，都不会受伤。”
这款电脑将采用塑料或有机电子技术，而非硅导体。
从电视画面看，丘拜斯向普京展示的电脑，长30厘米宽20厘米，外形与iPad相似，但比iPad大。
丘拜斯称，这款电脑预装学校教科书和教育内容，将先在一些学校试用一年，而後批量生产。(完)
编译：朱淑珍 发稿：王燕昆
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透1月5日 - 美国消费电子公司苹果周四称，2016年苹果应用商店(App Store)为开发者带来200亿美元收入，较2015年增加了40%，受助于精灵宝可梦GO和超级马里奥等手游、以及订阅服务应用带来的营收增长。
路透首尔1月5日 - 韩国Electronic Times周四引述未具名消息人士报导，三星电子对盖乐世(Galaxy)S8智能手机初步设定的产量目标为1,000万部。