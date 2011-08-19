香港《文汇报》：三地交易所合作 共建平台创双赢

（8月19日）

港交所昨日宣布,正与上海交易所及深圳交易所在港注册成立合资公司一事,展开磋商,可能合作的业务领域包括但不限于发展指数及其他股票衍生产品、编制新指数等.三地交易所成立合资公司磋商合作,不但可结合三地的优势及资源,共同推出独特有吸引力的金融产品,而且可发挥先行先试的试验作用,为三地交易所将来深化合作积累经验理顺障碍.目前全球范围内进行的交易所整合过程,是建立共用利益平台,避免出现恶性竞争.三地交易所一时虽难以合并,但加强各范畴的合作,逐步建立一个共用的交易平台,却是三地共创互利双赢,实现利益整合的必由之路.

客观而言,虽然业界一直有呼声建议两地交易所进行合并,但目前不少技术难题仍有待解决,例如中国交易所是国家事业单位,难以换股合并,以及人民币非自由兑换和资本账户管制等,都对两地交易所合并带来障碍.然而,随着两地经贸金融合作不断深化,长远而言三地有需要设立一个以中国及大中华地区作为服务对象的金融交易市场.因此,这次三地交易所的合作是一个重要里程碑,通过不断积累经验,建立互信及理顺两地制度差异,继而逐步在人民币基金、B股市场、中小板和创业板、债券市场、权证市场等深化合作,推动三地的交易所系统联网,延长交易时段以配合中国市场等,最终建立一个两地共通的交易平台,为三地交易所提供巨大的发展空间.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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