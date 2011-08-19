十二五期间将拓宽险资投资范围 支持保险公司上市--保监会

路透上海8月19日电---中国保监会周四发布保险业发展"十二五"(2011-2015年)规划纲要，要求在风险可控前提下,推动保险资金投资不动产、未上市股权和战略性新兴产业,拓宽保险资金运用的渠道和范围.

纲要并支持符合条件的保险公司规范上市.积极推动人保集团和中再集团上市,推进人寿集团股份制改革.探索建立持续高效的国有保险公司资本补充机制.

将支持保险集团、保险公司稳步开展金融综合经营试点,通过与银行业、证券业合作,提高综合金融服务能力与水平.在证券承销、市场培育等方面发挥应有作用.

同时要鼓励符合条件的国有资本、民营资本和境外资本投资保险公司,鼓励资本多元化和股权多样化.发展养老、健康、责任、汽车和农业等专业保险公司,探索发展信用保险专业机构.

此外,纲要明确,2015年,全国保险保费收入争取达到3万亿元人民币.保险深度达到5%,保险密度达到2,100元/人.保险业总资产争取达到10万亿元.综合竞争能力明显增强.

同时,探索保险资金参与保障房建设的实现途径,在试点基础上逐步推进.整合保险产业链,支持保险资金投资养老实体、医疗机构、汽车服务等相关机构股权.(完)

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--发稿 冉莹; 审校 林高丽

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