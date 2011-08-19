俄新型通讯卫星升空後失去联系

路透莫斯科8月18日电---俄罗斯周四称，一枚刚刚发射的通讯卫星与地面失去联系。

这枚“Express AM-4”卫星造价2.65亿美元，周三晚搭载“质子-M”火箭，从位于哈萨克斯坦的拜科努尔发射场升空。该卫星被制造方称为欧洲历来最强大的卫星。

俄航天部门称，专家正试图与这枚卫星恢复联系。“Express AM-4”由欧洲航空集团EADSEAD.PA旗下Astrium制造，此次发射目的是未来十五年中为俄罗斯提供数字电视、互联网与通讯服务。

俄Ingosstrakh保险公司为该卫星发射承保，保险金额75亿卢布(2.645亿美元)。

航空专家Igor Lissov对路透表示，从初步情况看，能重新与卫星恢复联系并令其进入预定轨道的机率，大约在75%。(完)

编译：张敏 发稿：朱淑珍

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