俄新型通讯卫星升空後失去联系

韩国确认一乳牛场出现口蹄疫 称疫情不大可能扩散
韩国农业、食品与农村事务部(Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)在声明中称，报恩郡一乳牛场已发现此疫情，该乳牛场位于首尔东南约170公里处(105.63英里)。该乳牛场已将其195只乳牛尽数宰杀以控制疫情。
路透莫斯科8月18日电---俄罗斯周四称，一枚刚刚发射的通讯卫星与地面失去联系。
这枚“Express AM-4”卫星造价2.65亿美元，周三晚搭载“质子-M”火箭，从位于哈萨克斯坦的拜科努尔发射场升空。该卫星被制造方称为欧洲历来最强大的卫星。
俄航天部门称，专家正试图与这枚卫星恢复联系。“Express AM-4”由欧洲航空集团EADSEAD.PA旗下Astrium制造，此次发射目的是未来十五年中为俄罗斯提供数字电视、互联网与通讯服务。
俄Ingosstrakh保险公司为该卫星发射承保，保险金额75亿卢布(2.645亿美元)。
航空专家Igor Lissov对路透表示，从初步情况看，能重新与卫星恢复联系并令其进入预定轨道的机率，大约在75%。(完)
编译：张敏 发稿：朱淑珍
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
韩国农业、食品与农村事务部(Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)在声明中称，报恩郡一乳牛场已发现此疫情，该乳牛场位于首尔东南约170公里处(105.63英里)。该乳牛场已将其195只乳牛尽数宰杀以控制疫情。
曾誓言要对伊朗采取更激进政策的特朗普，对伊朗13名个人和12家实体实施制裁。而在伊朗试射弹道导弹后，两天前特朗普政府已将伊朗列为“关注”对象。
路透华盛顿/佛罗里达州棕榈滩2月4日 - 美国总统特朗普日前发布一项禁令，禁止七个穆斯林国家公民进入美国后，遭一名法官下令解除，美国司法部周六晚间提起上诉。特朗普表示，司法部将会赢得上诉。