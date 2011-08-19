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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 19日 星期五 11:31 BJT

马竞4,000万欧元买进法尔考

马德里竞技斥资4,000万欧元(5,726万美元)，从波尔图签下哥伦比亚射手法尔考。葡超冠军波尔图称，依据可变条件，转会费最高可达4,700万欧元，待法尔考通过体检及签署个人合约後可完成转会。25岁的法尔考上赛季贡献38球，助波尔图赢下葡超、葡杯和欧联杯三冠王。路透

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