版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2011年 8月 19日 星期五 11:28 BJT

纳达尔惊险晋级八强

世界排名第二的纳达尔周四在一场异常激烈的对决中7-6 6-7 7-6惊险击败西班牙同胞沃达斯科，杀入辛辛那提大师赛八强。纳达尔经过三小时38分钟的苦战，才通过三个失误频频的抢七大战决出胜负。这也是纳达尔生涯635场比赛中第五次经历三次抢七，他在这五场比赛中全部胜出。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐