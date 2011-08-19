里克尔梅与贝隆重返阿根廷队

阿根廷新任主帅萨贝拉周四公布以国内球员组成的新国家队名单，备战下月与劲敌巴西的两场友谊赛，里克尔梅和贝隆被召回队中。萨贝拉还公布了由海外球员组成的另一套阵容，出战在亚洲举行的友谊赛，但名单中弃用饱受争议的射手特维斯，也不包括梅西、阿圭罗和伊瓜因。路透