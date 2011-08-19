在巴西国内赛场状态不俗的罗纳尔迪尼奥周四被召回国家队。巴西主帅梅内塞斯公布的24人友谊赛名单中包括了这位前巴萨和AC米兰名将，巴西将于9月5日在伦敦与世界杯八强球队加纳进行一场友谊赛。这是小罗自月份从欧洲回到巴西加盟弗拉门戈後首次被召回国家队。路透