李娜将领军中国首次征战霍普曼杯

霍普曼杯组委会周四宣布，法网女单冠军李娜将领衔中国网球队首次征战这一混合团体赛。该赛事12月31日至1月7日在澳大利亚珀斯举行。世界排名第五的李娜说：“我很高兴第一次打霍普曼杯，我希望我们在比赛中有好成绩，在澳大利亚赛季馀下时间也有好成绩。”路透