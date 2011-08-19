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路透中文国际短讯 | 2011年 8月 19日 星期五 11:57 BJT

人行不会针对负利率频繁调基准利率--研究员

中国人民银行金融研究所研究员常黎日前在《中国金融》杂志上撰文称,无论是根据央行的货币政策目标,还是根据利率的市场化改革方向,人行都不可能专门针对负利率而频繁调整基准利率. 他写道:"与其说央行要关注负利率,不如说央行本质上要关注通货膨胀,并且稳定公众的通胀预期. "路透

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