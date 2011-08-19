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路透中文国际短讯 | 2011年 8月 19日 星期五 11:54 BJT

中国新隐形战机引发俄方相助猜测

中国一架新型战斗机和俄罗斯一飞机原型之间的相似性引发猜测，即俄罗斯或暗中帮助中国与世界军事大国竞争。今年1月美国国防部长盖茨访华期间，中国试飞了第五代歼-20战斗机，专家称其原型可能是俄罗斯米高扬1.44隐形战斗机，该机型从未投产。路透

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