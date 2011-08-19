可口可乐未来三年将在华投资40亿美元

新华社周四援引可口可乐公司首席执行官穆泰康的话称,公司2012-2014年间将在中国投资40亿美元.他表示投资将主要用于扩充公司产品和包装,以扩张其生产和分销体系.此外投资也将涉及冷饮设备. 另外对于仍在讨论的在上海证交所国际板上市问题,穆泰康称若有机会,将对此感兴趣. 路透