版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2011年 8月 19日 星期五 11:48 BJT

惠普正考虑放弃PC业务

美国惠普公司正在考虑进行重大调整,将个人电脑业务剥离为独立公司,并计划斥资117亿美元买入英国软件公司Autonomy,从而将业务重点放在迅速增长的科技领域. 惠普还计划停止WebOS电话以及TouchPad平板电脑业务,凸显出该公司核心业务面临的困境.路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐