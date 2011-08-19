独家：雀巢和达能竞购惠氏婴儿奶粉初步领先

据一位熟悉情况的银行消息人士,欧洲食品集团雀巢和这位消息人士称,雀巢和业内排名第三的达能是竞购辉瑞旗下惠氏婴儿配方奶粉业务的初期领先者.该业务价值最高100亿美元. 此人透露雀巢和达能都把惠氏视为高成长业务.惠氏销售额有近80%来自新兴市场.路透