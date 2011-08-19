习近平：中国经济不会硬着陆

中国国家副主席习近平周五表示,中国经济将不会硬着陆,美国经济有高度韧劲. 他在出席一圆桌会议时对记者表示,希望美国放松贸易限制,公平对待中国企业. 习近平还表示,中国将在政府采购时继续平等对待所有企业,另重申中国和美国需要共同努力,恢复国际市场的信心.路透