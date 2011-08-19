中美篮球“友谊赛”变成斗殴

路透北京8月19日电---在美国副总统拜登访问北京之际，两国在篮球赛场的友谊交流则出现不和谐音，双方球员大打出手，甚至扔出一张椅子。

美国乔治城大学男子篮球队与中国八一火箭队在北京奥体中心体育场的友谊赛最终演变成一场斗殴。目前尚不清楚斗殴原因。

球员们挥拳相向，观众甚至扔下了一张座椅，乔治城大学球员和教练走向更衣室时，球迷们向他们投掷矿泉水瓶，比赛提前结束。

据《华盛顿邮报》报导，这场比赛是“中美篮球系列友谊赛”的一部分。乔治城大学队将继续其为其10天的访华旅程，包括安排在上海的其他比赛。(完)

发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。